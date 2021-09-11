Полицейские с радарами снова вышли “на охоту”: список трасс

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В Молдове продолжается кампания “Сбавь скорость. Торопись не спеша”, в рамках которой сотрудники Национального инспектората общественной безопасности круглосуточно дежурят с радарами на всех трассах страны и следят за соблюдением водителями скоростного режима.

По данным Службы InfoTrafic, сегодня, 11 сентября, радары будут находиться на следующих трассах и их участках:

трасса M-3, 125-134 км (Светлый – Балабану);

трасса M-3, 142-150 км (Балабану – Алуату – Кирилловка);

трасса M-5, Крива – Бельцы – Кишинёв, г. Купчинь;

трасса M-5, 120 – 130 км (с. Реча Рышканский район);

трасса R-6, Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 130 – 138 км (кольцевая дорога в Бельцах);

трасса R-6, Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 89 – 127 км;

трасса R-7, 11-21 км (с. Згурица Дрокиевский район);

трасса R-13, 25 – 35 км, г. Флорешть, бул. Викторией, с. Мэркулешть;

трасса R-14, 38 – 48 км, г. Гиндешть, с. Гура Каменчий;

трасса R-14, 25 – 35 км, с. Продэнешть, Кэпрешть, Домулджень;

трасса R-28, 10-15 км;

трасса R-34, 99 км + 500 м до 105 км;

трасса R -34, 108-116 км (Киркань – Третешть);

трасса R-34, 132-140 км (с. Крихана – Веке – Пашкань, Манта);

трасса G56: R6 – Препелица – Бэлэнешть, 0 – 9 км;

мун. Бельцы, ул. Н. Йорга – Ю. Гагарин;

мун. Кагул, ул. М. Витязул, ул. шоссе Скея, ул. И. Спирин);

г. Чадыр-Лунга;

г. Сынжерей, ул. Индепенденцей;

г. Чимишлия, ул. Штефан чел Маре, ул. Четатя Албэ;

г. Дрокия, ул. Буданов;

с. Яргара Леовский район.

Стоит отметить, что в первый день кампании на дорогах страны были оштрафованы 325 водителей.

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