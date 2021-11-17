Полицейские рейды на Чеканах: задержаны 11 человек в розыске (ВИДЕО)

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С 8 по 15 ноября сотрудники инспектората полиции Чекан провели профилактические рейды в секторе и ближайших пригородах на предмет выявления различных нарушений.

За 8 дней правоохранители выявили ряд нарушений. Всего было задокументировано около 100 граждан: некоторые распивали алкогольные напитки в общественных местах, нарушали общественный порядок, были пойманы за употреблением наркотических веществ и пр.

Правоохранители составили протоколы на 17 юридических и 20 физических лиц, не соблюдавших меры по предупреждению распространения коронавируса. Также были задержаны 11 человек, числившихся в розыске.

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