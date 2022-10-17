Полицейские разогнали протестующих и демонтировали палаточный городок в центре Кишинёва

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Правоохранительные органы мотивировали это якобы выявленными многочисленными нарушениями со стороны участников акции.

В частности, полицейские указали на то, что палатки снова были установлены на проезжей части, что на протест были допущены люди в состоянии алкогольного опьянения, имевшие при себе опасные предметы, а также, что в городке перед парламентом были обнаружены ящики с пиротехникой. Кроме того, акция длилась больше отведённых для выходных 4 часов.

– Учитывая то, что был реальный риск нарушения общественного порядка, палатки были убраны, – подчеркнули в Генеральном инспекторате полиции.

Организаторы акции решением недовольны. Они намерены оспорить его сегодня в Генпрокуратуре.

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