Полицейские разогнали протестующих и демонтировали палаточный городок в центре Кишинёва

Полицейские разогнали протестующих и демонтировали палаточный городок в центре Кишинёва

Правоохранительные органы мотивировали это якобы выявленными многочисленными нарушениями со стороны участников акции. 

В частности, полицейские указали на то, что палатки снова были установлены на проезжей части, что на протест были допущены люди в состоянии алкогольного опьянения, имевшие при себе опасные предметы, а также, что в городке перед парламентом были обнаружены ящики с пиротехникой. Кроме того, акция длилась больше отведённых для выходных 4 часов.

– Учитывая то, что был реальный риск нарушения общественного порядка, палатки были убраны, – подчеркнули в Генеральном инспекторате полиции.

Организаторы акции решением недовольны. Они намерены оспорить его сегодня в Генпрокуратуре.

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