Полицейские распутали наркосеть, которой руководил заключённый (ВИДЕО)

0

Правоохранители обезвредили преступную группу, члены которой сбывали таблетки “Экстази” и “Субутекс”. Руководил схемой заключённый криковской тюрьмы №15, отбывающий наказание за аналогичные преступления.

Следователям под прикрытием удалось осуществить контрольную закупку (500 таблеток “Экстази”). После этого были задержаны пять человек в возрасте от 17 до 35 лет, все уроженцы Кантемирского района. Несовершеннолетний занимался распространением наркотиков, а остальные задержанные были сообщниками организатора (отвечали за транспортировку, хранение наркотиков и т. д.).

В ходе последовавших обысков в исправительном учреждении №15 полиция изъяла более 5000 таблеток “Экстази” и “Субутекс”, стоимость которых оценивается более чем в 2 миллиона леев. Как было установлено, наркотики переправлялись в страну другим членом преступной группы, проживающим в Германии.

Четверо из подозреваемых арестованы на 30 суток. В случае обвинительного приговора им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.