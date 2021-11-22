Полицейские прикрыли три подпольных казино и изъяли наркотики (ВИДЕО)

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С 10 по 20 ноября сотрудники Национального инспектората расследований, ПБОПОД и “Fulger” провели совместную операцию, в ходе которой выявили несколько подпольных казино в Кишинёве, а также в Комратском и Сорокском районах.

Так, в Кишинёве полиция обнаружила здание, которое экономический агент переоборудовал в казино. На месте были задержаны 11 человек. Изъяты 6 покерных столов, фишки для покера, деньги, мобильные телефоны и пр.

В то же время в селе Кирсово Комратского района правоохранители обнаружили незаконно работавший игорный зал. Из 15 задержанных человек у четверых были судимости за кражу, грабёж, незаконный оборот наркотиков. Помимо прочего, они числились в преступных организациях. На месте было изъято несколько видов наркотических веществ, приспособления для употребления марихуаны, несколько мобильных телефонов, игральные карты, а также около 40 тысяч леев.

Мероприятия по установлению всех обстоятельств и привлечению виновных к ответственности продолжаются.

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