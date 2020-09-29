Полицейские помогли устранить последствия непогоды (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские помогли устранить последствия непогоды (ФОТО, ВИДЕО)

Несколько дорог и домохозяйств в различных районах страны были затоплены в результате прошедших сегодня проливных дождей.

Так, сотрудники полиции совместно с представителями ГИЧС принимали участие в ликвидации последствий непогоды в районах Кантемир, Хынчешты, Леова, Комрат, Сынжерей, Новые Анены и Резина. В работах были задействованы 317 сотрудников полиции и 134 единицы служебного транспорта.

Из-за наводнений было перекрыто 4 подъездных дороги к населённым пунктам. В 5 сёлах полностью пропало электричество, а в 11 – частично. Были затоплены 176 дворов, подвалов и садов, 70 человек эвакуировали из жилищ из-за риска обвалов. В 8 случаях сотрудники полиции помогли вытащить автомобили, застрявшие на дорогах в потоках грязи.

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