Полицейские помогли “скорой” выбраться из “снежного плена” (ВИДЕО)

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Машина скорой помощи застряла в снегу по дороге к пациенту. К счастью, неподалёку находился экипаж полиции.

Инцидент произошёл сегодня в столице. Сотрудники Национального инспектората по чрезвычайным ситуациям подтолкнули машину “скорой”, после чего бригада врачей поспешила к пациенту.

Стоит отметить, что в течение сегодняшнего дня полицейские провели десятки операций по вызволению машин из “снежного плена”. Так, они откопали застрявшую в снегу автоцистерну, которую занесло на скользкой дороге, подтолкнули десятки легковых машин и отбуксировали грузовик с помощью трактора. Также в селе Иванча Оргеевского района правоохранители помогли вызволить из снега грузовик.

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