Полицейские помогли роженице добраться до больницы

Полицейские помогли роженице добраться до больницы

Инцидент произошёл накануне. За помощью к сотрудникам патрульной службы обратился водитель. Он рассказал, что его беременной супруге нужно быстрее попасть в медицинское учреждение.

Правоохранители сопроводили супружескую пару до больницы в Бельцах. Через 15 минут после прибытия женщина благополучно родила девочку, пишет echipa.md.

Сотрудники патрульной службы незамедлительно отреагировали на мою просьбу и помогли нам добраться до роддома быстро и безопасно, – поблагодарил полицейских в соцсети счастливый отец.

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