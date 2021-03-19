Полицейские помогли роженице добраться до больницы

0

Инцидент произошёл накануне. За помощью к сотрудникам патрульной службы обратился водитель. Он рассказал, что его беременной супруге нужно быстрее попасть в медицинское учреждение.

Правоохранители сопроводили супружескую пару до больницы в Бельцах. Через 15 минут после прибытия женщина благополучно родила девочку, пишет echipa.md.

Сотрудники патрульной службы незамедлительно отреагировали на мою просьбу и помогли нам добраться до роддома быстро и безопасно, – поблагодарил полицейских в соцсети счастливый отец.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.