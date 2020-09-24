Полицейские поймали орудовавшего в столице грабителя

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Правоохранители задержали 29-летнего уроженца Окницкого района за грабежи и кражи, совершённые на территории муниципия Кишинёв.

Полиция установила, что мужчина обокрал два припаркованных на Чеканах автомобиля: злоумышленник стащил оставленные в салонах машин мобильные телефоны. А в секторе Центр он отобрал у прохожего бумажник.

Задержанный признал свою вину. Ему грозит от 4 до 7 лет тюремного заключения.

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