Полицейские обнаружили в пригороде Кишинёва плантацию конопли (ВИДЕО)

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Инициированная полицией операция “MAC-2021” по обнаружению участков с наркосодержащими растениями и выявлению лиц, причастных к их выращиванию, проходит в течение лета.

Так, сотрудники полиции сектора Чеканы в селе Бык (коммуна Бубуечь) обнаружили участок с 300 растениями конопли. Ухоженные насаждения нашли на земельном участке, принадлежащем 54-летнему мужчине.

Изъятое направили на экспертизу. Впоследствии растения будут уничтожены.

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