Полицейские нашли злоумышленников, которые крали велосипеды из подъездов домов (ВИДЕО)

Полицейские нашли злоумышленников, которые крали велосипеды из подъездов домов (ВИДЕО)

Двое ранее привлекавшихся жителей столицы были задержаны за кражи.

Подозреваемые по ночам заходили в подъезды жилых домов и похищали транспортные средства. Всего расследуется не менее 6 случаев краж.

Действия злоумышленников зафиксировали камеры наблюдения. Задержанные мужчины 24 и 26 лет сознались в содеянном.

Граждане находятся под следствием, по закону им грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или до 4 лет тюрьмы.

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