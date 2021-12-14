Полицейские нашли злоумышленников, которые крали велосипеды из подъездов домов (ВИДЕО)

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Двое ранее привлекавшихся жителей столицы были задержаны за кражи.

Подозреваемые по ночам заходили в подъезды жилых домов и похищали транспортные средства. Всего расследуется не менее 6 случаев краж.

Действия злоумышленников зафиксировали камеры наблюдения. Задержанные мужчины 24 и 26 лет сознались в содеянном.

Граждане находятся под следствием, по закону им грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или до 4 лет тюрьмы.

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