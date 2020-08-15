Полицейские конфисковали партию “левого” алкоголя на 10 000 леев

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Около 100 бутылок поддельного алкоголя были конфискованы полицией в Бельцах. Контрабандный товар на 10 000 леев перевозил в своём авто 32-летний мужчина.

Водитель не смог предъявить документы о происхождении товара, пишет publika.md. Вся партия была конфискована, мужчине грозит штраф до 4 500 леев.

Сотрудники полиции проводят расследование с целью установления всех обстоятельств и определения круга причастных лиц.

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