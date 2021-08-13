Полицейские конфисковали более тонны контрафактного этилового спирта

Полицейские конфисковали более тонны контрафактного этилового спирта

Более тонны этилового спирта без документов о происхождении были обнаружены в ходе обыска в двух автомобилях Skoda и Opel. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, правоохранителями было найдено 1650 литров этилового спирта без документов о происхождении. Товар был изъят и направлен на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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