Полицейские будут следить за общественным порядком в День вина

Полицейские будут следить за общественным порядком в День вина

В День вина правоохранители будут следить за порядком во всех районах страны.

Так, сотрудники дорожной полиции усилят контроль на дорогах и будут отслеживать нетрезвых водителей. Также для обеспечения общественного порядка патрули будут обходить дворы жилых домов и увеселительных заведений.

Сотрудники Генерального инспектората полиции напоминают водителям не садиться за руль в нетрезвом состоянии, не превышать скорость и пропускать пешеходов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md