Полицейские будут следить за общественным порядком в День вина

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В День вина правоохранители будут следить за порядком во всех районах страны.

Так, сотрудники дорожной полиции усилят контроль на дорогах и будут отслеживать нетрезвых водителей. Также для обеспечения общественного порядка патрули будут обходить дворы жилых домов и увеселительных заведений.

Сотрудники Генерального инспектората полиции напоминают водителям не садиться за руль в нетрезвом состоянии, не превышать скорость и пропускать пешеходов.

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