Полицейские будут обеспечивать общественный порядок в День города

Сегодня, 14 октября, сотрудники полиции будут следить за общественным порядком на мероприятиях, которые проходят в столице в честь Дня города.
Правоохранители призывают всех граждан:
- соблюдать закон, общественный порядок и законные требования сотрудников полиции;
- не употреблять спиртные напитки в общественных местах и соблюдать чистоту;
- оставлять машины только на парковках или как можно дальше от мест, где будут проходить мероприятия;
- следить за детьми.
В то же время водителей просят соблюдать ПДД, не вступать в конфликты с другими участниками дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.
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