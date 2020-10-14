Полицейские будут обеспечивать общественный порядок в День города

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Сегодня, 14 октября, сотрудники полиции будут следить за общественным порядком на мероприятиях, которые проходят в столице в честь Дня города.

Правоохранители призывают всех граждан:

соблюдать закон, общественный порядок и законные требования сотрудников полиции;

не употреблять спиртные напитки в общественных местах и соблюдать чистоту;

оставлять машины только на парковках или как можно дальше от мест, где будут проходить мероприятия;

следить за детьми.

В то же время водителей просят соблюдать ПДД, не вступать в конфликты с другими участниками дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

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