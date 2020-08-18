Пресечена деятельность ещё одной наркогруппировки (ФОТО, ВИДЕО)

0

Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками совместно с полицией и прокуратурой сектора Рышкановка задержали трёх членов преступной группы, занимавшихся контрабандой наркотиков. В ходе операции были изъяты наркотические вещества на сумму более 2,6 млн леев.

Впоследствии был задержан 38-летний житель Фалештского района, который выступал в роли перевозчика наркотиков. Была установлена и личность лидера группировки.

В результате обысков, прошедших в Фалештах, полиция обнаружила и изъяла наркотики на сумму более 3 100 000 леев, в том числе 1 000 таблеток экстази и т. д. Было установлено, что наркотики привозили из Нидерландов в тайниках автомобилей.

В итоге мужчина, занимавшийся перевозкой, был задержан, а организатора группы объявили в розыск. В случае обвинительного приговора задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.