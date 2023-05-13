Полезно знать: карты с альтернативными маршрутами движения на 14 мая

Полезно знать: карты с альтернативными маршрутами движения на 14 мая

В контексте запланированного на 1 июня саммита Европейского политического сообщества 14 мая в столице проводят генеральную репетицию по организации мероприятия. Так, в воскресенье, с 09:00 до 14:00, будет ограничено дорожное движение на основных магистралях в секторах Центр и Ботаника.

В этой связи органы, отвечающие за национальную безопасность, дают ряд рекомендаций и предлагают водителям карты с альтернативными маршрутами передвижения.

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