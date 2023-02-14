Полезная безотходность

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Почему стоит съедать в грейпфруте белые перегородки

Юлия Борта

Если у вас повышенный уровень холестерина и высокое давление, есть риск развития сахарного диабета, стоит почаще включать в свой рацион грейпфрут. Полезный эффект плода в данном случае обусловлен наличием необычного вещества – нарингенина.

В каких ситуациях лучше выбирать красные, розовые или жёлтые плоды? Про уникальные свойства грейпфрута рассказывает врач-диетолог Наталья Денисова.

Для сердца и почек

Больше всего нарингенина не в мякоти, а в белых плёнках между дольками. Многие их выбрасывают из-за горьковатого вкуса. А зря. Нарингенин помогает выводить из крови «плохой» холестерин. А калий, содержащийся в этом фрукте, помогает поддерживать нормальный ритм сердца и контролировать артериальное давление. У большинства людей с повышенным артериальным давлением калия в организме мало.

С атеросклерозом помогают справляться антиоксиданты в грейпфруте (фенольные кислоты, флавоноиды, каротиноиды, ликопин). Они не дают развиваться микровоспалению в сосудах, поддерживая их здоровье.

Кроме того, нарингенин помогает в борьбе с сахарным диабетом второго типа. Это показали исследования в Израиле. Учёные установили, что, попадая в организм, нарингенин начинает работать так же, как и препараты для лечения сахарного диабета второго типа. Диабет развивается из-за того, что клетки организма теряют способность воспринимать инсулин, который сами же вырабатывают. Лекарственные средства действуют таким образом, что заставляют клетки потреблять его. По аналогичному принципу работает нарингенин. Поэтому грейпфрут можно употреблять для профилактики развития сахарного диабета.

Есть у грейпфрута ещё одно необычное свойство – он стимулирует выработку фермента под названием ацетилхолинэстераза. В нём остро нуждаются люди с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, с возрастной деменцией и т.п. Таким пациентам фрукт будет тоже полезен.

Но и это не всё. Если человек регулярно ест грейпфруты, то вероятность развития камней в почках становится ниже. Организм насыщается лимонной кислотой, которая ощелачивает мочу и способствует разрушению оксалатных камней.

В помощь худеющим

Плюс к тому, грейпфрут содержит мало калорий. Средняя калорийность одного небольшого грейпфрута, если съесть его целиком, составляет 104 ккал. Ниже всего калорийность у плодов жёлтого цвета, у красных – выше всего. А значит, грейпфрут подходит тем, кто хочет снизить вес. В составе плода присутствует грубое пищевое волокно и вода (88% в составе), что помогает надолго сохранить чувство сытости после употребления и тем самым меньше есть. Если грейпфруты употреблять в пищу регулярно, то это поможет избавиться от запоров, добиться регуляции работы кишечника.

Витамина С в грейпфруте намного меньше, чем в апельсине – 45 граммов в 100 г продукта (в апельсине 60 граммов на 100 г), но всё равно больше, чем в лимоне и мандарине. Витамин С в сочетании с биофлавоноидами стимулирует иммунную систему и помогает противостоять сезонным простудам. Больше всего в этом плане подходят розовые плоды.

Если в течение дня появляется неприятный запах изо рта, можно съесть дольку грейпфрута или выпить свежевыжатый грейпфрутовый сок. Он справляется не только с запахом, но и уничтожает бактерии, вызывающие кариес, борется с грибками и микроорганизмами, провоцирующими воспаление дёсен.

Целительная ароматерапия

Эфирные масла, финтонциды грейпфрута отлично обеззараживают воздух. Именно поэтому рекомендуется использовать аромалампы с грейпфрутовым эфирным маслом в холодное время года. Это фруктовое эфирное масло также способно разогревать и ускорять кровообращение, если нанести его на кожу. Именно поэтому врачи назначают массаж с использованием масла грейпфрута как дополнительное средство при лечении суставов и после травм.

Несовместимость с лекарствами

А вот с лекарствами осторожнее. Если вы регулярно принимаете анальгетики, антидепрессанты, антибиотики, гормональные противозачаточные препараты и некоторые другие препараты, то с грейпфрутом надо быть аккуратнее. Дело в том, что в его мякоти содержится фуранокурамин. Это вещество снижает действие перечисленных препаратов. Поэтому тем, кому лекарства назначены постоянно, стоит посоветоваться с лечащим врачом в отношении употребления грейпфрута.

Не всем можно

Следует осторожно употреблять грейпфрут людям, которые страдают от следующих заболеваний:

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;

аллергия на цитрусовые плоды;

гепатит, холецистит, панкреатит и хронические воспалительные заболевания кишечника.

Стоит помнить, что грейпфрутовый сок имеет высокую кислотность, за счёт чего способен разрушать зубную эмаль. Поэтому пить такой сок лучше через трубочку.

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Какие полезные вещества содержатся в напитках из цитрусовых

Сильная иммунная система человека помогает ему противостоять вирусам. Витамин С активирует защитные силы организма, делает сосуды более эластичными, поддерживает кроветворение и обеспечивает устойчивость к стрессу.

Как повысить иммунитет без препаратов с помощью напитков из турецких цитрусовых, рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина.

Чемпионы по витамину С

Аскорбиновая кислота, или витамин С – наш главный помощник в борьбе с вирусами, он активирует защитные силы организма, делает сосуды более эластичными, поддерживает кроветворение, обеспечивает устойчивость к стрессу. Также он необходим для синтеза фагоцитов – особых клеток, которые уничтожают патогенные микроорганизмы. Суточная потребность в витамине С – 90 мг, больше и не надо.

Чемпионы по содержанию витамина С среди цитрусовых – апельсин и грейпфрут. Чтобы получить дневную норму, достаточно выпить 150–200 мл свежевыжатого сока, не больше. Но надо помнить, что апельсин и мандарин – самые сладкие из цитрусовых. В апельсине – 7–12 г фруктозы, в мандарине – около 6 г. Обычно для стакана сока требуется 2–3 апельсина, а суточная норма сахара, согласно рекомендациям ВОЗ, – 25–50 г. В 100 г апельсина содержится 60 мг витамина С, в 100 г грейпфрута – 45 мг, в 100 г лимона – 40 мг, а в 100 г мандарина – 38 мг.

Пейте соки с мякотью

Когда мы выжимаем сок из свежего фрукта, то недополучаем полезную клетчатку: она остаётся в мякоти. Поэтому самый полезный сок из цитрусовых – с мякотью. Пищевые волокна в сочетании с органическими кислотами мягко стимулируют желчевыделительную функцию, моторику и опорожнение кишечника, а также улучшают состояние микробиоты, которая участвует в синтезе некоторых витаминов и в поддержке иммунной системы. Также клетчатка способствует снижению веса. В день взрослому человеку нужно 25–30 г клетчатки. А лидеры по её содержанию – мандарин и лимон.

Грейпфрутовый сок с мякотью снижает аппетит и улучшает пищеварение благодаря растительным ферментам, а также обладает антиоксидантным действием, укрепляет капилляры, улучшает когнитивные функции. В 100 г апельсина содержится 2,2 г, в 100 г лимона – 2 г, в 100 г мандарина – 1,9 г.

Не выбрасывайте кожуру

Многие по привычке очищают цитрусовые и выбрасывают кожуру, тем самым лишая себя полезных биологически активных веществ, которые содержатся именно в цедре цитрусовых. Например, флавоноид гесперидин из белого внутреннего слоя кожуры защищает плод, а в нашем организме способствует улучшению циркуляции крови и снижению риска возникновения заболеваний сосудов, в том числе головного мозга. В корке цитрусовых есть также фитонциды – природные антибиотики, компоненты естественного иммунитета растений. Вдыхание этих летучих соединений оказывает бактерицидное, противовоспалительное и антисептическое воздействие на слизистые, улучшает микрофлору верхних дыхательных путей, повышает местный иммунитет.

Поэтому можно принести иммунной системе куда больше пользы, если раз в день пить чай с долькой лимона или лайма в кожуре. Необычайно вкусен чай с апельсиновой цедрой. Яркий аромат чая или сока с цитрусовыми дарит настоящее удовольствие, широко применяются в ароматерапии при нервном напряжении и бессоннице, а теперь – и для восстановления обоняния после перенесённой коронавирусной инфекции.