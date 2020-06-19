Поле, густо засеянное коноплёй, обнаружили в Кантемире (ФОТО, ВИДЕО)

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Полиция продолжает проводить рейды в населённых пунктах страны в рамках спецоперации “MAC-2020”. Так, 17 июня сотрудники Инспектората полиции Кантемира обнаружили в селе Кания участок в 30 соток, на котором произрастала конопля.

Кусты были выкорчеваны и переданы на экспертизу. Как было установлено, с 2019 года сельскохозяйственные угодья принадлежали 48-летнему жителю Кантемирского района.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф в размере от 10 000 до 20 000 леев или до 100 часов неоплачиваемых общественных работ.

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