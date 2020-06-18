Поле дикорастущей конопли обнаружили у села Терновка: владельцу участка вынесено предписание

Поле дикорастущей конопли обнаружили у села Терновка: владельцу участка вынесено предписание

Правоохранители получили сообщение от бдительного гражданина. Мужчина пояснил, что обнаружил большое количество кустов конопли на одном из полей в районе села Терновка.

В ходе обследования поля выяснилось, что наркосодержащее растение не является культивированным и произрастает между сельхозкультурами. Вероятно, причиной таких пышных всходов запрещённого растения стала несвоевременная обработка угодий специальными химикатами, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Фермеру, которому принадлежит участок, вынесено предписание о необходимости уничтожить коноплю. На это даются сутки. В противном случае аграрий будет привлечён к административной ответственности.

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