Покурил и заснул: мужчина получил ожоги в результате пожара

В Рыбнице в многоэтажке загорелся балкон на 4 этаже. В комнате в этот момент спал 61-летний хозяин.
Запах дыма почувствовали соседи, они вызвали пожарных. Спасатели взломали дверь, разбудили хозяина и передали его врачам скорой помощи. С ожогами головы мужчину госпитализировали, пишет mvdpmr.org.
Пожарные локализовали пламя. Балкон сгорел полностью, частично огнём повреждены кухня и соседние балконы.
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Обстоятельства выясняются.
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