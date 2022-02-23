Покурил и заснул: мужчина получил ожоги в результате пожара

Покурил и заснул: мужчина получил ожоги в результате пожара

В Рыбнице в многоэтажке загорелся балкон на 4 этаже. В комнате в этот момент спал 61-летний хозяин.

Запах дыма почувствовали соседи, они вызвали пожарных. Спасатели взломали дверь, разбудили хозяина и передали его врачам скорой помощи. С ожогами головы мужчину госпитализировали, пишет mvdpmr.org.

Пожарные локализовали пламя. Балкон сгорел полностью, частично огнём повреждены кухня и соседние балконы.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Обстоятельства выясняются.

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