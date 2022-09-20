Покупателю на заметку: какая информация должна быть на упаковке яиц

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) обращает внимание граждан на информацию, которая должна присутствовать на упаковке яиц.

Срок годности/до какой даты употребить (допустимый срок хранения не более 28 дней после даты откладки яиц);

Категория качества (на упаковке должно быть указано «Категория А» или «Яйца свежие»);

Количество яиц в упаковке;

Яйца категории А классифицируются по весу:

XL – не менее 73 г

L – от 63 до 73 г

М – от 53 до 63 г

S – менее 53 г

Температурный режим (яйца категории А хранятся в холоде);

Код центра упаковки (например – 3MD EPC CM 001);

На внешней стороне упаковки яиц категории А должен быть указан способ выращивания:

яйца от кур на свободном выгуле;

яйца от кур напольного содержания;

яйца от кур-несушек в клетках.

Указанная информация должна быть точной, ясной и понятной потребителю.

В случае обнаружения несоответствий требованиям пищевых продуктов граждан просят подать жалобу в Агентство по электронной почте: sesizare@ansa.gov.md.

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