Покупателю на заметку: какая информация должна быть на упаковке яиц

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) обращает внимание граждан на информацию, которая должна присутствовать на упаковке яиц.
- Срок годности/до какой даты употребить (допустимый срок хранения не более 28 дней после даты откладки яиц);
- Категория качества (на упаковке должно быть указано «Категория А» или «Яйца свежие»);
- Количество яиц в упаковке;
- Яйца категории А классифицируются по весу:
XL – не менее 73 г
L – от 63 до 73 г
М – от 53 до 63 г
S – менее 53 г
- Температурный режим (яйца категории А хранятся в холоде);
- Код центра упаковки (например – 3MD EPC CM 001);
- На внешней стороне упаковки яиц категории А должен быть указан способ выращивания:
яйца от кур на свободном выгуле;
яйца от кур напольного содержания;
яйца от кур-несушек в клетках.
Указанная информация должна быть точной, ясной и понятной потребителю.
В случае обнаружения несоответствий требованиям пищевых продуктов граждан просят подать жалобу в Агентство по электронной почте: sesizare@ansa.gov.md.
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