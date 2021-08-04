Покорившая Джомолунгму

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Ольга Цэпордей – о духовности гор, удаче и материальности мысли

8 августа отмечается Международный день альпиниста. В этом году к старой плеяде молдавских скалолазов присоединилась новая звёздочка – Ольга Цэпордей. Она стала первой женщиной из Молдовы, поднявшейся на самую высокую точку планеты – Эверест. И теперь у неё есть ещё один заслуженный праздник.

Справка

За всю историю на вершину Джомолунгмы (Эвереста) поднялось около 10 тыс. альпинистов. Из них, по данным на конец 2020 года, официально погибшими считаются 306 человек. Не все тела были обнаружены, но и среди найденных большинство по-прежнему остаются на горе.

Серьёзный шаг

– Нежное создание оказывается где-то там, на Вершине мира, в холоде… В своих мечтах вы таким представляли покорение Эвереста?

– Всё произошло именно так, как я себе представляла. Солнечно, хоть и холодно, ясно, спокойно, восторженно, ошеломляюще красиво. Кажется, я спрогнозировала своё восхождение, что ещё раз доказывает: мысль материальна.

– Когда вы увлеклись альпинизмом?

– В ноябре 2019 года я познакомилась с Ириной Галай, первой украинкой, которая поднялась на Эверест. Именно она подтолкнула меня в горы. Я искала единомышленников среди друзей, но никто мой энтузиазм не поддержал. Уже через год я поднялась на Килиманджаро, а в январе 2021-го – на самый высокий вулкан в мире Охос-дель-Саладо (Аргентина). Перед первым восхождением гид спрашивал меня о физической подготовке, а я хожу в спортзал минимум 3–4 раза в неделю. У нашего гида практически 100% восхождения всех команд, он очень профессионально оценивает потенциал каждого претендента. Но уже когда я шла на Килиманджаро, поставила перед собой цель – Эверест. Конечно, пришлось заниматься ещё больше и интенсивнее, были целенаправленные тренировки.

– От вашего решения подняться на Эверест до восхождения прошло семь месяцев. Есть люди, которые готовятся к этому всю жизнь, но им так и не удаётся подняться на Вершину мира. Вам завидовали?

– Горы не покоряются, они позволяют себя покорять. Когда некоторые альпинисты узнавали, что я, по сути, новичок, – скептически относились к моему решению. Даже в Молдове люди, которые уже были в горах, узнав о моих намерениях, реагировали негативно, говорили, что я опережаю события. Я и сама понимала, что делаю очень серьёзный шаг. Помимо физической подготовки, нужна была сила духа, и эта сила у меня была. Надо верить в себя.

Вершина Эвереста сама по себе – очень мощное энергетическое место. Это нельзя объяснить словами, это надо прочувствовать, пропустить через себя.

Непал дал добро

– Погода в горах редко жалует. Какой она была в этом сезоне?

– Самая наихудшая за последние 10 лет, очень нестандартная, ветреная и неблагоприятная для восхождения. У нас даже на всякий случай дежурил спасательный вертолёт, что подчёркивало реальную угрозу. Подобное происходит далеко не всегда. На подъём было выдано 403 разрешения, а на вершину поднялись лишь 195 человек.

– Как формировалась ваша группа?

– Такие мероприятия планируются заранее. В 2020 году из-за пандемии Эверест не случился, а подъём происходит в апреле-мае. Но в нашей группе были люди, с которыми я поднималась и на другие горы. Мы уже знали друг друга, а гиду были известны наши возможности. Это важно. В нашей группе было трое мужчин и три женщины – из Беларуси, Украины, Молдовы и России. За 50 дней восхождения мы практически стали одной семьёй.

– В этом году ковид не помешал?

– Напротив, было рекордное количество восхождений. Министерство туризма Непала дало добро, а желающих было много. Кстати, в базовом лагере некоторые заболели ковидом, хотя соблюдались все меры предосторожности. Часть экспедиций отменили.

На грани эйфории

– Вы обратили внимание, что в вашем номере телефона есть цифры высоты Эвереста – 8848?

– Это подметила Ирина Галай. Когда я ей позвонила, она решила, что это какой-то знак, хотя номером я пользуюсь уже около 15 лет.

– Говорят, на Вершине мира происходят мистические события. Вы что-то подобное ощущали?

– Вершина Эвереста сама по себе – очень мощное энергетическое место. Это нельзя объяснить словами, это надо прочувствовать, пропустить через себя. Горы – это не рельефно выстланные камни, это нечто живое, обладающее своим характером. Там, на вершине, этот уникальный природный организм позволяет человеку подключиться к своей сущности, и каждый ощущает и видит что-то своё. Даже в нашей маленькой команде каждый пережил свои личные эмоции, но все они были положительными, на грани эйфории. Полноценное единение с миром со Вселенной можно пережить только на горных вершинах. Не знаю, можно ли это назвать мистикой, но это на самом деле волшебно.

– У вас есть талисман, который вы брали с собой?

– Собирая деньги на экспедицию, я выпустила коллекцию лимитированного вина, у которого было шесть разных этикеток с изображением снаряжения для гор. Каждый, кто покупал вино, был причастен к моему восхождению. Одну из бутылок купила незнакомая девушка, которая подарила мне простой красный браслетик. Она сказала, что купила три таких оберега в святых местах и решила отдать их трём сильным женщинам. Третий браслет она хранила четыре года, и он достался мне. Это было очень трогательно. Если верить в силу талисмана, он ответит тебе взаимностью.

– Верите в чудеса, удачу, судьбу?

– Верю, хотя понимаю, что для того чтобы призвать удачу, надо много работать, а чудеса надо уметь замечать.

Жить надо сегодня

– Вы упомянули, что деньги пришлось собирать. Сколько стоила экспедиция?

– Больше €80 тыс. Оплата за экспедицию – €60 тыс., а ещё снаряжение, перелёты и много других расходов. Когда я приняла решение пойти на Эверест, у меня этих денег не было. Я не представляла, как их соберу.

– Молодая женщина могла потратить эти деньги на другие, более земные и приятные вещи…

– Мне об этом часто говорят друзья, когда рассматривают фотографии или видео с восхождения. Спрашивают: ты за это ещё и платишь? Но мне это нравится, это моё. Жизнь происходит здесь и сейчас и не надо ничего откладывать на потом. Я живу по принципу: прошедший день обмену и возврату не подлежит. Нужно озвучивать свои желания и следовать им.

Платье высоты

– Вы отправились в очень опасное путешествие. Как отнеслась к этому ваша семья?

– Конечно, мои родные переживали за меня, но я им очень благодарна за поддержку. У нас с мужем есть пятилетняя дочь Александра, которую мы воспитываем на собственных примерах. Мы ей объяснили, что у мамы есть мечта, но для того чтобы мечты сбывались, надо ещё что-то делать.

– Вы привезли с собой ряд чудесных фотографий, и на одной из них вы – на фоне снежных вершин в нарядном платье. Какова история этого снимка?

– Она связана с моей первой горой, перед восхождением на которую мне исполнилось 35 лет и по этому поводу было сшито это платье. Оно у меня ассоциировалось с высотой. Когда я собралась на Эверест, взяла его с собой, хотя понимала, что на вершине, где минус 46, не смогу его надеть. Но в базовом лагере на высоте 5300 метров рискнула это сделать.

– Следует полагать, ваше творческое восприятие жизни связано с вашей профессией?

– Я эксперт по персональному брендингу. Другими словами, я создаю имидж человека как в реальной жизни, так и в социальных сетях, в которых мы проводим много времени. Мы видим, как порой нелепо выглядят люди, занимающие уважаемые должности. Персональный брендинг – инструмент продвижения. Бизнесмены начинают понимать, что люди покупают у людей. Мы говорим не только об одежде и внешнем виде в целом, хотя это безусловно важно, речь идёт о поведении и проявлении индивидуума в обществе, реальном или виртуальном. О целостности и позитивности образа, который может приносить свои дивиденды.

Молдавский след

– Вы – первая женщина, водрузившая флаг Молдовы на Эвересте. Что это значит для вас?

– Это огромная ответственность и гордость. На Эвересте своя жизнь. О твоей родине узнают через тебя и воспринимают её по твоим поступкам. Личность в какой-то мере поглощается гражданством, принадлежностью к какой-то стране. Говорят же, что не просто Ольга покорила Эверест, а что на вершину мира поднялась первая гражданка Молдовы. Это обязывает.

– Вершина мира покорилась вам. Что дальше?

– Есть другие горы, и каждая по-своему прекрасна, у каждой свой характер, свои капризы и настроение. Я очень хочу попасть на прекрасный Казбек, всего лишь 5300 метров, но какой нрав! Есть К2 – Чогори, вторая по высоте гора мира, но технически более сложная. Есть много гор, с которыми я хотела бы встретиться и пообщаться. Но Эверест навсегда останется в моём сердце.

Наталья Устюгова