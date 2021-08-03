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О бесценном подарке Богдану Цырде от посла США

Известный молдавский журналист, режиссёр, публицист Сергей Ткач среди первых ознакомился с новой книгой нашего коллеги Богдана Цырди.

Редакция «АиФ в Молдове» решила опубликовать его размышления, которые, несомненно, представляют интерес для наших читателей и граждан Молдовы в целом.

Дерек Хоган опровергает молдавских грантоедов

Покидая Кишинёв, посол США в Молдове Дерек Хоган сделал политологу Богдану Цырде бесценный подарок. Американский дипломат признался, что Соединённые Штаты «вложили серьёзные деньги в развитие независимых СМИ» и эти инвестиции не были напрасными. Хоган имел в виду результат – победу Майи Санду на президентских выборах и её партии на парламентских. Более того, посол США подчеркнул, что цель «независимых» СМИ состояла в том, чтобы противостоять «российской дезинформации» и пропаганде в стране. И, по его мнению, «молдавские независимые СМИ сумели противостоять».

Кто знаком с монографией Богдана Цырди «Гражданское общество в Республике Молдова: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны» или тезисами, которые он озвучивает периодически на основе собственного исследования, поймёт, о чём идёт речь. Американский дипломат подтвердил, что молдавские «независимые» СМИ являются участниками гибридных войн на постсоветском пространстве, они имеют чёткую цель. Это единая армия, которая финансируется извне через НПО и выполняет установки Госдепа и спецслужб в многоуровневом противостоянии.

Когда вышла молдавская версия книги и автор ознакомил аудиторию с некоторыми своими выводами, его начали критиковать те, о ком идёт речь в исследовании – «представители гражданского общества», аффилированные политики и СМИ. Его обвинили в очернительстве и тенденциозности при формулировании выводов. И вот теперь в этом споре Дерек Хоган поставил жирную точку. Дипломат повторил то, о чём пишет Богдан Цырдя в своей работе.

Да, молдавские «независимые» СМИ создавались как единая сеть, они имели цель противостоять российскому влиянию, занимались социальной инженерией, формировали те взгляды и политические интересы, которые были нужны Западу.

Что очень важно – эта работа и дальше будет продолжена, чтобы граждане Молдовы и впредь голосовали за прозападных политиков, интеграцию в блок НАТО, а также молчаливо приняли новую идеологию толерантности, гендерного многообразия, забыли свою историю, отказались от традиций и культурного наследия.

Подготовительную работу для подобной общественной трансформации и проводили тысячи НПО, финансируемые извне. Изучая деятельность гражданского общества, проекты и запросы зарубежных доноров, Цырдя воссоздал ясную картину социальной инженерии, идентифицировал замысел, архитектурные особенности и исполнителей грандиозного эксперимента. И кто внимательно следит за процессами, происходящими на европейском континенте, а также в США, обязательно улавливает связь происходящего там и у нас.

Так называемое гражданское общество стало кузницей политических кадров. То есть организации, призванные обслуживать общественные интересы, изначально готовились к политической деятельности. В результате в Молдове возник феномен НПО-партий. К таким мы можем без сомнения отнести партию «Платформа «Достоинство и правда», а главное – партию «Действие и солидарность» .

Сеть агентов внешнего влияния

На мой взгляд, автору исследования о деятельности НПО в Молдове на основе анализа колоссального объёма информации удалось зафиксировать то, что обычно скрыто от взгляда обычного гражданина. НПО в связке с «независимыми» СМИ стали орудием захвата молдавского государства и проведения нео-

колониальной политики.

Богдан Цырдя убедительно показывает, как возникло молдавское гражданское общество, как произошла его подмена, а НПО, номинально являясь молдавскими, стали служить целям внешнего контроля всех государственных институтов, подготовки законов (то есть управления страной), формирования общественного мнения.

Интересный момент: когда Молдова стала независимой, у неё возникла потребность в обновлении гражданского общества. Но тут появилось внешнее финансирование, и оно стало задавать тренды, формулировать не социальный заказ, а задачи, поставленные извне. Внутренние потребности игнорировались. Постепенно вместо автохтонного гражданского общества возникло искусственное, финансово стимулированное Западом, а называя вещи своими именами – сеть агентов внешнего влияния.

Автор рассматривает процесс захвата молдавского государства и подчинения его иностранным силам в динамике, разбирая работу механизма по элементам, устанавливая горизонтальные и вертикальные связи, описывает координацию действий.

Но, вдаваясь в детали технологии захвата власти с помощью НПО, Богдан Цырдя не упускал из виду главного – каким образом так называемое гражданское общество стало кузницей политических кадров. То есть организации, призванные обслуживать общественные интересы, изначально готовились к политической деятельности. В результате в Молдове возник феномен НПО-партий. К таким мы можем без сомнения отнести партию «Платформа «Достоинство и правда», а главное – партию «Действие и солидарность» (ПДС). Любопытно, что некоторые деятели из НПО были учредителями и активистами сразу двух политформирований.

НПО как инструмент захвата и удержания власти…

Поскольку Богдан Цырдя рассматривал роль НПО и в событиях апреля 2009 года, а также в других протестных акциях, типа попытки захвата парламента в 2016 году, то ему удалось сделать верный вывод, что внешние кураторы в Молдове отработали новую технологию – ненасильственного получения власти. Мы видим, что Майя Санду и ПДС полностью взяли под контроль Молдову не с помощью акций протеста, насилия, убийств снайперами участников митингов, захвата государственных учреждений или других приёмов цветных революций. В Молдове использовалась схема политического уничтожения противников во время предвыборной кампании, проводились спецоперации, кампании расчеловечивания политиков, тайного финансирования и организации электората за пределами страны, тотальной рекламы в социальных сетях, мессенджерах, системах навигации в интернете, демотивации одних групп населения и сильного стимулирования других, охоты на ведьм.

Молдова – лаборатория западных спецслужб

Фактически Молдова стала лабораторией социальной инженерии для западных спецслужб. Всё это отражено в работе Богдана Цырди. Как политик, член команды ПСРМ Богдан Цырдя про-играл на выборах в парламент страны, но как политолог он одержал победу, так как ему удалось зафиксировать технологии захвата власти в стране, проследить процесс в динамике, собрать все необходимые документы, подтверждающие его выводы. По существу, без знакомства с монографией Богдана Цырди «Гражданское общество в Республике Молдова: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны» невозможно составить себе верное представление об общественно-политических процессах, которые происходили в Молдове в последние 15 лет. И в этом историческая ценность его работы.

Однако политолог невольно собрал и материалы для «досье» об узурпации власти в Молдове. Если в будущем появятся настоящие патриоты нашей страны и они поставят перед собой цель её деколонизации, то подобной идеи им не избежать. И для этого нового гипотетического поколения молдавских политиков неожиданное признание бывшего посла США в Молдове (о котором мы говорили вначале) приобретает особый смысл. Но данные предположения, увы, имеют очень мало шансов на реализацию, так как новая власть всё-таки приняла решение о передаче посольству США территории бывшего Республиканского стадиона. Это значит, что роль внешнего фактора в жизни Молдовы будет только возрастать, а самостоятельность молдавских политиков будет чем-то эфемерным.

Но ничто не может длиться вечно.

Сергей Ткач,

журналист, режиссёр, публицист

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