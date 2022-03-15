Показатель вакцинации от коронавируса в Молдове остаётся на уровне 31%

Показатель вакцинации от коронавируса в Молдове остаётся на уровне 31%

С 7 по 13 марта от коронавируса были привиты 15 870 граждан. Это на 27% меньше, чем неделей ранее. В то же время 273 550 человек обратились в центры вакцинации за бустерной дозой. 

Таким образом, национальный охват одной дозой вакцины составляет чуть более 31%, а обеими – чуть более 30%.

До настоящего времени РМ получила 2 923 860 доз прививок от коронавируса. Сделать вакцину можно бесплатно.

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