Покалечил соперника в драке: столичная полиция разыскивает подозреваемого

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Сотрудники полиции сектора Ботаника разыскивают мужчину с фотографии, подозреваемого в хулиганстве.

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошёл 25 июля вблизи ночного клуба на улице Сармизегетуза. Подозреваемый устроил драку с двумя мужчинами в возрасте 33 и 39 лет. В результате один из пострадавших получил различные травмы и был госпитализирован.

Всех, кто узнал мужчину с фотографии, просят сообщить информацию в службу 112 или по номеру 060 082 335. Конфиденциальность источников информации гарантируется.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф или до 3 лет лишения свободы.

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