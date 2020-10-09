Покалечил соперника в драке: столичная полиция разыскивает подозреваемого

Покалечил соперника в драке: столичная полиция разыскивает подозреваемого

Сотрудники полиции сектора Ботаника разыскивают мужчину с фотографии, подозреваемого в хулиганстве. 

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошёл 25 июля вблизи ночного клуба на улице Сармизегетуза. Подозреваемый устроил драку с двумя мужчинами в возрасте 33 и 39 лет. В результате один из пострадавших получил различные травмы и был госпитализирован.

Всех, кто узнал мужчину с фотографии, просят сообщить информацию в службу 112 или по номеру 060 082 335. Конфиденциальность источников информации гарантируется.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф или до 3 лет лишения свободы.

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