Пока власть только отбирает, Додон – помогает: оказана поддержка ещё одной нуждающейся семье (ФОТО, ВИДЕО)

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Добрые дела продолжаются! Игорь Додон навестил сегодня семью Михалча из села Мирешть Хынчештского района, в которой воспитываются пятеро детей в возрасте от 5 лет до 21 года.

Понимание и взаимное уважение, любовь и трудолюбие всегда царили в этом доме, однако, к сожалению, в прошлом году в семью пришло большое горе – скончался 45-летний глава семейства. Мать Аурелия работает в местном почтовом отделении и с трудом справляется с проблемами, стараясь обеспечить детям достойные условия жизни и дать им возможность получить высшее образование, как об этом мечтал их отец Виктор.

– История семьи, то, как они не сдаются, несмотря на сложные условия, глубоко тронули меня. Передал детям необходимые вещи, приобретённые при участии других неравнодушных людей, включая телевизор, компьютер для онлайн-уроков, продукты питания, фрукты, одежду и игрушки. Пожелал им здоровья и исполнения желаний. Призываю всех не оставаться безразличными к участи тех, кто оказался в затруднительной ситуации, и помогать добрым словом, поступком, советом. Как и прежде, буду рядом с гражданами, и по меньшей мере 2-3 раза в месяц буду посещать сёла страны и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается,- написал председатель Молдавско-Российского Делового Союза, пятый президент на своей странице в соцсети.

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