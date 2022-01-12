Пока правительство «спит», Блок коммунистов и социалистов разработал пакет мер в поддержку бизнеса и населения

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Страна медленно, но верно движется к беспрецедентной экономической и социальной пропасти. Премьер-министр Наталья Гаврилица, три временем, куда-то пропала. «Возможно, катание на лыжах или кризис идей не позволяют принять в кратчайшие сроки кардинальные меры, чтобы остановить рост цен и инфляции, и облегчить долю простых граждан», – отмечает на своей странице в соцсети депутат БКС Петру Бурдужа.

Блок коммунистов и социалистов, добавил он, разработал собственный пакет инициатив, которые будут зарегистрированы в парламенте в ближайшее время. Меры направлены в поддержку граждан и деловой среды. Это:

⁃ введение нулевой ставки на реинвестируемую экономическими агентами прибыль;

⁃ введение нулевой ставки на природный газ, потребляемый юридическими и физическими лицами;

⁃ введение налогового «отпуска» до 6 месяцев для выплат налогов физическими и юридическими лицами, а в случае необходимости – его продление до года;

⁃ введение моратория на налоговые проверки, налоговые штрафы и санкции, а также на их насильственное изыскание, начиная с 1 февраля 2022 года;

⁃ введение нулевой ставки НДС на местную аграрную продукцию первой необходимости или компенсирование этого налога государством;

⁃ аннулирование НДС для удобрений, используемых государством в аграрной отрасли;

⁃ предоставление преференциальных кредитов и займов без ставки для экспортёров продовольственной и агроиндустриальной продукции;

⁃ снижение НДС с 20% до 6% для автотоплива и т.д.

⁃ Надеемся, что на этот раз власть незамедлительно отреагирует на инициативы Блока коммунистов и социалистов и не станет снова ждать полгода под разными предлогами. Это срочные меры, которые должны быть приняты, чтобы остановить рост цен и инфляции, – подчеркнул социалист.

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