Пока правительство бездействует. Примария Кишинёва выделит матпомощь работникам пищеблоков в детсадах

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В декабре повара, помощники поваров и кладовщики детских садов Кишинёва получат должностную зарплату в качестве материальной помощи. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан, поблагодарив муниципальных советников, которые поддержали эту его инициативу.

– Сегодня ситуация в пищеблоках дошкольных образовательных учреждений критическая. Заработная плата работников этих категорий низкая, а примария не может повышать зарплату и не может предлагать надбавки, как мы это сделали недавно. Я обратился к центральным властям с просьбой об участии, их ответ был весьма «мотивирующим». В ближайшее время я опубликую ответ минфина, – заявил градоначальник.

В Кишинёве 154 детских сада, в которых предусмотрен штат в 585 человек. Фактически же работают 486 человек. Средний возраст вспомогательного персонала в пищевых блоках составляет 57-65 лет. Если эти работники увольняются, то место остаётся вакантным. Работа начинается в 06.00, а заработная плата сотрудников пищевого блока колеблется в пределах 2322–3096 леев.

По словам генпримара, из-за нехватки персонала к приготовлению блюд привлекаются сотрудники на руководящих должностях и помощники воспитателей.

Напомним, ранее Ион Чебан возмутился критикой еды в детских садах Кишинева, которая прозвучала от адептов новой власти. Он отметил, что невозможно требовать качества еды в детсадах на уровне ресторана со звездами «Мишлен», когда за работу в крайне тяжелых условиях там платят зарплату 2 тыс. леев.

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