Пока никого нет дома: злоумышленник обокрал сельский дом

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Тираспольчанка приехала в родительский дом, за которым присматривала после смерти отца. Из жилища пропали личные вещи покойного, компьютер, телефон, велосипед.

Горожанка обратилась за помощью в милицию. Вскоре правоохранители установили личность 37-летнего подозреваемого и задержали его, пишет mvdpmr.org.

Мужчина ранее неоднократно судим, ведёт асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем. Свою вину отрицать не стал и выдал то, что не успел продать.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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