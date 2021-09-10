Пока никого не было дома: злоумышленник крал чужое имущество и сдавал в металлолом

Пока никого не было дома: злоумышленник крал чужое имущество и сдавал в металлолом

К правоохранителям обратился 59-летний житель Тирасполя. Потерпевший сообщил, что с территории его домовладения была совершена кража. Среди пропавшего имущества – восемь двигателей, медный кабель, изделия из свинца.

Оперативники установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 41-летний горожанин, ведущий асоциальный образ жизни, пишет mvdpmr.org.

Мужчина высмотрел, что в доме никто не проживает. В чужие владения проникал несколько раз, похищенное имущество сдал в металлолом.

По факту кражи проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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