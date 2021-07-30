Пока хозяин спал: школьница угнала автомобиль и врезалась в столб

Пока хозяин спал: школьница угнала автомобиль и врезалась в столб

Жители села Цыбулёвка обнаружили повреждённый автомобиль на одной из улиц. Зная, кому принадлежит транспорт, они сообщили о находке хозяину, который даже и не подозревал, что его Honda была угнана.

По горячим следам правоохранители установили местонахождение подозреваемой. Ей оказалась 14-летняя односельчанка, которая периодически помогала заявителю по хозяйству.

В тот день мужчина пошёл отдыхать и уснул. В это время девушка решила воспользоваться чужим авто. Сев за руль, она заехала за своими друзьями, но не доехала до своего дома и врезалась в железобетонный столб.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Юную угонщицу застали дома, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md