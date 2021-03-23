Пока хозяин спал: рецидивист обчистил приятеля ради выпивки

Пока хозяин спал: рецидивист обчистил приятеля ради выпивки

Трое знакомых распивали спиртное в квартире жителя Дубоссар. Изрядно выпив, один из гостей ушёл, второй остался. Когда радушный хозяин уснул, предприимчивый мужчина вынес из жилища DVD-плеер и отправился продавать. 

Позже злоумышленник вернулся в квартиру приятеля и вынес плазменный телевизор, пишет mvdpmr.org. Вскоре “предпринимателя” задержали. Ранее неоднократно судимый 45-летний мужчина рассказал, что выручку потратил на выпивку.

Похищенное имущество изъято и возвращено законному собственнику. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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