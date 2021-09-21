Пойманного пьяным за рулём мужчину привлекут к ответственности сразу по нескольким статьям

Пойманного пьяным за рулём мужчину привлекут к ответственности сразу по нескольким статьям

Mitsubishi остановили на одной из улиц Рыбницы. От водителя разило спиртным. Его отстранили от управления и направили на медосвидетельствование.

Проверку на состояние опьянения 42-летний мужчина отказался проходить, проявлял агрессию в отношении госавтоинспектора, обвинял во всех своих бедах, которые последуют после лишения его водительских прав. Свои претензии сопровождал ненормативной лексикой, пишет пресс-центр МВД ПМР.

Нарушитель будет привлечён к ответственности сразу по нескольким статьям. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. До окончания разбирательства транспортное средство будет находиться на штрафплощадке.

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