В столице с поличным поймали торговца наркотиками (ФОТО)

В столице с поличным поймали торговца наркотиками (ФОТО)

24-летнего молодого человека задержали на Ботанике. Он помещён под арест на 30 суток. 

При обыске в доме подозреваемого обнаружили пакет с PVP-наркотиками, весы и приспособления для употребления запрещённых веществ. Стоимость изъятого составила около 30 000 леев.

По факту оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

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