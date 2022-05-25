В столице с поличным поймали торговца наркотиками (ФОТО)

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24-летнего молодого человека задержали на Ботанике. Он помещён под арест на 30 суток.

При обыске в доме подозреваемого обнаружили пакет с PVP-наркотиками, весы и приспособления для употребления запрещённых веществ. Стоимость изъятого составила около 30 000 леев.

По факту оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

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