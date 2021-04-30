Поймали с поличным: обокравших автомобиль приятелей застали на месте преступления

Поймали с поличным: обокравших автомобиль приятелей застали на месте преступления

Трое жителей столицы в возрасте от 23 до 38 лет были задержаны по подозрению в краже.

О пропаже запчастей из припаркованного автомобиля сообщили по номеру 112. Прибывшие на место полицейские заметили поблизости подозрительную машину, водитель которой пытался скрыться.

Трое граждан, находившихся в автомобиле, были доставлены в инспекторат. Как выяснилось, они украли из чужого транспортного средства запчасти на 108 000 леев.

Имущество изъято, подозреваемые находятся под следствием. Им грозит штраф до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ или до 4 лет лишения свободы.

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