Поймали с наркотиком: у прохожего нашли свёрток с “солью”

Поймали с наркотиком: у прохожего нашли свёрток с “солью”

В Тирасполе оперативники задержали 27-летнего жителя Григориополя. При личном досмотре у мужчины был обнаружен свёрток с порошкообразной массой.

Задержанный пояснил: внутри находится наркотическое вещество “соль”. Его он нашёл у реки Днестр и оставил для личного употребления, пишет пресс-служба МВД ПМР.

Изъятый свёрток направлен на экспертизу. Проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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