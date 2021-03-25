Поймали с наркотиком: у прохожего нашли свёрток с “солью”

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В Тирасполе оперативники задержали 27-летнего жителя Григориополя. При личном досмотре у мужчины был обнаружен свёрток с порошкообразной массой.

Задержанный пояснил: внутри находится наркотическое вещество “соль”. Его он нашёл у реки Днестр и оставил для личного употребления, пишет пресс-служба МВД ПМР.

Изъятый свёрток направлен на экспертизу. Проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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