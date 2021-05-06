Поймали “на горячем”: пограничники задержали браконьеров с уловом

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Сегодня утром пограничники задержали четырёх мужчин, которые рыбачили в пограничных водах.

Проезжавший мимо патруль заметил, как рыбаки начали вытаскивать сети из реки Прут. Правоохранители составили протокол о нарушении.

Мужчины признали свою вину и заявили, что рыбачили для собственного удовольствия. Они успели наловить 5 кг рыбы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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