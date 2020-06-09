“Пойду до конца!”: президент рассказал о поступающих в его адрес угрозах (ВИДЕО)

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В последнее время в адрес президента поступает всё больше угроз. Это началось после того, как последовали конкретные действия в процессах расследования “кражи века” и возвращения Международного аэропорта Кишинева в исключительную собственность государства. Об этом Игорь Додон рассказал в рамках передачи на общественном телеканале.

– Были и публичные заявления некоторых депутатов, мол, будь осторожен, а то мы тебе покажем, где раки зимуют. Были и такие попытки. Но я не меняю свою позицию. Я пойду до конца. Я взял на себя эти риски, когда начал борьбу в прошлом году, и я ее продолжу. Мы должны дать Республике Молдова шанс – это моя цель, – сказал он.

Глава государства выразил уверенность в том, что граждане прекрасно понимают, почему “льют грязь” именно на него.

– Думаю, люди должны задаться вопросами: “А почему атакуют только Додона?”, “Почему хотят свергнуть правительство?”. Это значит, что нас боятся. Атакуют только социалистов. Почему? Потому что именно сейчас активизировалось расследование многих дел. В прошлом году, при правительстве Санду, расследование больше изображалось, и всех всё устраивало, никому не нужно было “выдергивать” депутатов. Начали “выдергивать” сейчас, когда начались конкретные вещи, – подытожил он.