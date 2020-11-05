Появилось видео освобождения детей-заложников в Меренах. Один полицейский ранен

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Одному полицейскому, участвовавшему в спецоперации по освобождению детей-заложников в селе Мерены Новоаненского района, понадобилась медицинская помощь. Информацию подтвердила пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Марианна Бециву.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей, в 8.45 троих детей и родственницу удалось освободить. Женщину с ножевым ранением и одного ребёнка доставили в районную больницу, передаёт publika.md.

По словам примара села Мерены, семья входила в категорию социально уязвимых. Супруги давно в разводе. Несколько месяцев назад мужчина избил бывшую жену. Дети находятся на учете у соцработника.

Напомним, сегодня ранним утром пьяный мужчина из села Мерены взял в заложники собственных детей. Он угрожал бывшей жене убить их, если она к нему не вернётся.

Видео: Deschide.md

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