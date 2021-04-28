Похулиганили: трое нетрезвых приятелей разбили уличную вывеску

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Трое молодых рыбничан, употребив спиртное, отправились на вечернюю прогулку по городу. Их внимание привлёк рекламный баннер.

Один из парней захотел проверить стекло конструкции на прочность, но разбить не смог. Тогда его 18-летний товарищ ударил кулаком, и стекло разбилось. Испугавшись ответственности, ребята убежали, пишет mvdpmr.org.

Правонарушителей вскоре установили. По факту хулиганства проводится разбирательство.

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