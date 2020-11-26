Похозяйничали на чужом складе: двоих злоумышленников ищет полиция (ВИДЕО)

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Двоих мужчин, подозреваемых в краже, разыскивает полиция сектора Центр.

В начале августа злоумышленники проникли на склад, расположенный на столичной улице Болгарской, откуда украли сельскохозяйственные товары на 5 600 леев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 120 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

Всех, кто располагает информацией о случившемся, просят обращаться по телефону: 060 981 215. Конфиденциальность источников гарантирована.

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