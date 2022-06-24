Похолодание в Молдове снизит предложение ранней малины

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Специалисты Ассоциации производителей ягод «Pomușoarele Moldovei» считают, что установившаяся в Молдове прохладная и ветреная погода, с небольшими осадками, замедлит процесс созревания малины, вследствие чего поставки ягод на рынок в ближайшие пять-семь дней будут дробными и, в целом, небольшими, а период реализации продукции в ритейле несколько удлинится. За счёт этого, вероятно, оптовые и розничные цены на малину внутри страны стабилизируются на нынешнем уровне, а возможно – немного увеличатся.

Как ранее сообщал EastFruit, малина первого сбора на молдавском рынке появилась в начале прошлой недели. Стартовые цены: 60-65 леев/кг на мелкооптовые партии, поступающие на реализацию в сети супермаркетов и на городские рынки, а также 45 леев/кг на промышленную малину для экспорта. На прошлой неделе экспортные партии малины пытались закупать местные представители польских компаний.

На текущей неделе в тематических группах соцсетей и мессенджеров появились сообщения о том, что молдавскую малину для заморозки (на местных предприятиях) по той же цене закупает представитель компании из Сербии. Эта компания готова закупать также замороженную молдавскую малину на сербском рынке по цене 4,7 евро/кг.

Большого количества предложений промышленной малины для заморозки с последующим экспортом по указанной выше цене нет. Фермеры считают, что с учётом прогрессирующего повышения производственных затрат и высоких цены на малину в Европе, закупочные цены в Молдове «имеют потенциал роста».

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