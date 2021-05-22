Поход в гости обернулся больницей: сельчанин жестоко избил подростка

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Врачи Рыбницкой районной больницы сообщили о двух пациентах. Младший из пострадавших, 15-летний парень из села Плоть, был госпитализирован с тяжёлой черепно-мозговой травмой, переломом костей черепа и ушибом головного мозга. У второго больного, 28-летнего местного жителя, была черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина пришёл в гости к 18-летней знакомой. У неё собрались другие односельчане, в числе которых был и подросток 15 лет. Между гостями возникла ссора, переросшая в драку. Старший мужчина взял планку штакетника и нанёс несовершеннолетнему несколько ударов по голове, пишет mvdpmr.org.

Подозреваемый после выписки из больницы был задержан. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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