Похитителей металлолома задержали на месте преступления

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В Кицканское отделение милиции поступило сообщение от директора агрофирмы. Звонивший сообщил, что на территории предприятия находятся воры.

Как выяснилось, двое мужчин 36 и 39 лет, а также 29-летняя женщина – жители села Кицканы – по предварительному сговору разобрали промышленные весы на металлические части, каждая из которых весила более 30 кг. Но вывезти и сдать их в металлолом не получилось: злоумышленников заметил сторож другого предприятия и сразу позвонил владельцам.

Расхитителей удалось удержать на месте преступления, пишет mvdpmr.org. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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