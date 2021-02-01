Похитил оставленные без присмотра телефон и коляску: орудовавшего в столице рецидивиста задержали (ВИДЕО)

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28-летний житель столицы попался на двух кражах. Ранее мужчину уже задерживали за аналогичные преступления.

В начале января подозреваемый, находясь в магазине на Ботанике, воспользовался невнимательностью продавца и украл мобильный телефон. Ущерб составил 8 400 леев.

На прошлой неделе он зашёл в подъезд многоэтажки в том же секторе и украл с лестничной площадки детскую коляску.

В настоящее время правонарушитель находится под следствием. За кражу ему грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемый труд от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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