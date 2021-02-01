Похитил оставленные без присмотра телефон и коляску: орудовавшего в столице рецидивиста задержали (ВИДЕО)

Похитил оставленные без присмотра телефон и коляску: орудовавшего в столице рецидивиста задержали (ВИДЕО)

28-летний житель столицы попался на двух кражах. Ранее мужчину уже задерживали за аналогичные преступления.

В начале января подозреваемый, находясь в магазине на Ботанике, воспользовался невнимательностью продавца и украл мобильный телефон. Ущерб составил 8 400 леев.

На прошлой неделе он зашёл в подъезд многоэтажки в том же секторе и украл с лестничной площадки детскую коляску.

В настоящее время правонарушитель находится под следствием. За кражу ему грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемый труд от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md