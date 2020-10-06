Похитил и угрожал убить: рецидивисту со стажем грозит 15 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Похитил и угрожал убить: рецидивисту со стажем грозит 15 лет тюрьмы (ВИДЕО)

33-летний уроженец Криулянского района подозревается в похищении человека и покушении на убийство. 

Мужчина был задержан 27 сентября после того, как в полицию сектора Чеканы обратилась его 30-летняя сожительница. Женщина рассказала, что бывший гражданский супруг силой затолкал её в автомобиль, отвёз в неизвестное место и угрожал смертью. Жертва сумела сбежать и обратилась к правоохранителям.

Как выяснилось, мужчина находился в розыске за ряд преступлений. Ранее суд уже приговорил его к 9 годам лишения свободы. А за похищение человека и покушение на убийство преступнику грозит ещё до 15 лет тюрьмы.

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