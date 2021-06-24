Похищение Чауса: следы ведут в президентуру. Депутаты ПСРМ представили новые детали (ВИДЕО)

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Специальная парламентская комиссия, которая занималась расследованием обстоятельств похищения в Кишинёве бывшего украинского судьи Николая Чауса, установила причастность к случившемуся некоторых государственных ведомств Молдовы. Об этом сегодня на брифинге для прессы заявили депутаты ПСРМ, входящие в состав этой комиссии. Как отметил социалист Григорий Новак, следы преступления ведут в здание президентуры, а подконтрольная Майе Санду Служба информации и безопасности и вовсе попыталась сбить членов комиссии с толку, вводя их в заблуждение.

– Мы не увидели никакой открытости по этому вопросу со стороны президентуры, а СИБ попыталась повести нас по ложному следу, – рассказал Новак.

В то же время член комиссии Адриан Лебединский рассказал, что удалось установить, что за Чаусом долгое время велась слежка, а в январе 2021 года, накануне визита Майи Санду в Украину, СИБ предоставила ей информационную записку по этому делу. Информацию по обоим вопросам Служба информации и безопасности Молдовы тщательно скрывает, отметил Лебединский.

– Секретные службы Украины не единственные, кто неустанно работает на территории РМ. В настоящее время в нашей стране есть несколько групп представителей секретных служб других государств, которые следят за чиновниками в Молдове – депутатами и не только. Я обращусь с запросом в Генпрокуратуру и правовые органы с тем, чтобы была проверена деятельность СИБ. Служба информации и безопасности позволяет секретным спецслужбам следить за нашими гражданами, – подчеркнул он.

Адриан Лебединский также отметил, что директор СИБ Александр Есауленко странным образом получил доступ и к материалам комиссии, лежавшим в сейфе парламента. Депутаты ПСРМ считают, что это свидетельствует о том, что слежка организована и за ними.

– СИБ попыталась стереть все следы, уничтожить все доказательства, – добавил Григорий Новак.

Депутаты Партии социалистов обратятся по данным фактам в Генпрокуратуру и правоохранительные органы.

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