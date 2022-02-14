Пограничный патруль поймал с поличным двух браконьеров

0

Сотрудники Пограничной полиции задержали с поличным двух браконьеров. Мужчины успели подстрелить кабана, дикого гуся и оленя.

Инцидент зарегистрировали вчера. На берегу озера Манта были замечены два человека на моторной лодке. Во время переноса улова из лодки в машину граждан задержали. У жителей Кагульского района пограничники обнаружили туши кабана и гуся, а также пакет с мясом убитого оленя. Также были изъяты охотничье ружьё и ловушки для животных.

На нарушителей составили протоколы. Обстоятельства выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.