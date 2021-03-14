Пограничный контроль: сразу двое нарушителей остались без автомобилей

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Мобильный экипаж Пограничной полиции у села Слобозия Маре выявил автомобиль Honda CRV без номерных знаков.

Заметив правоохранителей, водитель увеличил скорость. Заехав в село, машина остановилась, из неё вышли трое мужчин и скрылись в доме. На заднем сиденье авто пограничники нашли бинокль и три охотничьих патрона. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Ещё один инцидент произошёл на трассе R34, где для проверки остановили микроавтобус Opel. В итоге обнаружились несоответствия в документах на транспортное средство.

Микроавтобус изъяли, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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